Katholischer Lehrerverein Tirol unterstützt PädagogInnen

02.10.2017, 09:44 Uhr

Breite Angebotspalette unter dem Titel „Wir um vier“ und Supervisionen

Vortrag von Dr. Albert Wunsch: Geschafft? Geschafft!



Terminhinweise:



(dibk). Der Katholische Lehrerverein (KTLV) bietet ab sofort unter dem Titel „Wir um vier“ regionale Gruppensupervision für Pädagoginnen und Pädagogen, sowie pädagogische Fachkräfte an Schulen und Kindergartenbetreuungseinrichtungen an. Die Gruppen werden von im Bereich Pädagogik erfahrenen Supervisoren geleitet. Es ist nicht erforderlich, dass alle Teilnehmenden aus der gleichen Gemeinde sind. Die Gruppen werden regional flächendeckend angeboten, damit auch für einzelne Interessierte, die gerne für sich Supervision in Anspruch nehmen möchten, der Weg nicht zu weit wird.„Die Bedürfnisse und Wünsche aller unter einen Hut bringen“ – so lautet wohl für manche die Berufsbeschreibung von Kindergartenpädagoginnen. In kaum einem anderen Berufsfeld wie dem rund um die Kinderbetreuungseinrichtung gibt es so viele verschiedene Anforderungen. Da sind die Erwartungshaltungen der Eltern, des Teams, der Schule, der Kindergartenaufsicht, der Gemeinde, die Erwartungen an sich selbst, und nicht zuletzt natürlich die Bedürfnisse der sich anvertrauten Kinder. Kein Wunder, wenn Pädagoginnen und Pädagogen am Ende eines Tages geschafft sind. Und dann war da ja noch die eigene Familie.Dr. Albert Wunsch wird mit seinem Vortrag der brennenden Frage nachgehen, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Er wird Denkanstöße geben, die einen durch all diese Herausforderungen lotsen. Denn nur wenn man für sich selber sorgt, kommt man gut und gesund ans Ziel.Dr. Albert Wunsch ist Erziehungswissenschaftler, Psychologe und Buchautor.Geschafft? Geschafft! – Anleitung zu kraftvollem HandelnReferent: Dr. Albert WunschDo, 5. Oktober 2017, 19 Uhr, Stadtsaal ImstFr, 6. Oktober 2017, 15 Uhr, Landesmusikschule KitzbühelFr, 6. Oktober 2017, 19 Uhr, Kurhaus HallAlle Details zu „Wir um vier“ sowie die Anmeldung zum Vortrag finden Sie auf der Homepage des Katholischen Lehrervereins unter www.ktlv.at/unser-angebot/veranstaltungshighlights/