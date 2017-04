Luther Predigten musikalisch

24.04.2017, 08:34 Uhr

Musikalische Predigten – Österreichische Erstaufführung im Innsbrucker Dom

Luther Sermones Symphoniaci am Freitag, 5. Mai im Dom zu St. Jakob

Eine Kombination aus barock und modern

Am Freitag, den 5. Mai findet um 18 im Dom zu St. Jakob ein spektakuläres Erlebnis statt. Luther Sermones Symphoniaci ist eine eindrucksvolle Predigt, die durch das Kirchenjahr führt, das Warten auf den Erlöser mit Spannung füllt, die das Weihnachtsgeschehen zu einem intimen Moment werden lässt, Geschehnisse rund um die Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung von Jeus beinahe hautnah erlebbar macht und dessen Prediger die Zuhörer mittels seiner Stimme in ein lautes Pfingstbrausen hüllt.Bei dieser Verkündung verschwimmen oft die Grenzen zwischen Wort und Musik. Die Lieder und Texte der einzelnen Teile gehen meistens nahtlos ineinander über oder überlappen sich. Sie ergeben so eine zusammenhängende Klangpredigt, in der barocke und moderne Klangsprache verschmelzen.Aber es ist auch alte Musik in einem neuen Licht, das Verschmelzen von Sprache und Musik, ein Prediger dessen Stimme sich manchmal verselbständigt, andere Charaktere annimmt und sich vervielfältigt. Kurz gesagt: Das akustische Pendant zu einer reich ausgestatteten, viele Geschichten erzählenden Kathedrale.Gesungen wird das Ganze von Klaus Mertens nach dem Konzept von Franz Danksagmüller, welcher auch für die Orgel und die Live Electronics verantwortlich ist. Mit Musik von Franz Danksagmüller, J.S. Bach, Heinrich Schütz und Ulrich Steigleder sowie Texte und Lieder von Martin Luther und gregorianische Choräle bildet es eine gute Kombination.Karten gibt es im Voraus in der Pfarrkanzlei St. Jakob oder im Ticket Service. Der Eintritt kostet für alle Plätz 10 Euro (freie Platzauswahl)