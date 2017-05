Telefonseelsorge sucht Verstärkung

05.05.2017, 16:54 Uhr

Die Telefonseelsorge braucht Verstärkung für Ihr Team von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, nachdem im letzten Jahr fast 16.000 Anrufe bei der Notrufnummer 142 eingingen.Da auch viele Männer bei der Telefonseelsorge anrufen und derzeit noch wenige männliche Mitarbeiter in der Telefonseelsorge tätig sind, werden besonders auch Männer für die neue Ausbildung gesucht.Die Sorgen der Anrufenden sind vielfältig: Probleme in Partnerschaft und Familie, Isolation, Depressionen, Ängste, Trauer, Sucht, Suizid...Um helfen zu können – und sei es auch nur im Zuhören und Verstehen – braucht es engagierte Männer und Frauen. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die die Telefonseelsorge wieder interessierte Personen sucht: Menschen zwischen 25 und 65 Jahren mit Einfühlungsvermögen, belastbar und offen dafür, sich mit sich und anderen auseinanderzusetzen.Die Telefonseelsorge bietet eine kostenlose, fundierte Ausbildung, die im September 2017 startet und 9 Monate dauert. Darauf folgt der selbständige Dienst am Telefon begleitet durch Supervision und Fortbildung.Ausbildungsunterlagen können angefordert werden unter telefonseelsorge@dibk.at.