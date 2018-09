Trauergruppen starten in Innsbruck und Wörgl

06.09.2018, 16:20 Uhr

Sich erinnern und die Liebe lebendig halten

Wenn ein Mensch stirbt, der mir wichtig war, dann entsteht eine Lücke, die nichts und niemand füllen kann. Nichts ist mehr wie es einmal war, das Leben fühlt sich für Trauernde sinnlos und leer an.Daher bietet die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft regelmäßig Trauergruppen, um in dieser schweren Zeit nicht allein zu sein. Anfang Oktober beginnen die nächsten Trauergruppen in Innsbruck und in Wörgl. Bis Februar können sich Trauernde treffen, Erfahrungen teilen und Gemeinschaft erfahren.

Beginn Innsbruck:



Beginn Wörgl:



„In der Trauergruppe habe ich Raum und Zeit gefunden, mich an meinen verstorbenen Mann intensiv zu erinnern – gemeinsam mit anderen Trauerenden. Hier konnte ich so meinen Schmerz mitteilen und teilen. Die Erinnerung ist ein wunderbarer Weg die Liebe lebendig zu halten“, erzählt Agnes, die im Frühjahr eine Trauergruppe der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft besucht hat. „Andererseits“, meint sie, hat mir die Trauergruppe dabei geholfen, mich selbst wieder zu finden und meine eigenen Wurzeln zu stärken.“Trauern ist ein Weg, keine Krankheit. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, trauern wir. Trauer ist die Antwort des Herzens auf einen großen Verlust. Sie ist keine Krankheit, sie muss nicht „überwunden“ werden, aber es kann guttun, in der Trauer nicht alleine zu sein. Vielen Menschen ist es eine Hilfe, gemeinsam mit anderen die Trauer zu teilen. So kann es möglich werden, aus der Trauer verwandelt und gestärkt weiter zu leben.Montag, 8. Oktober 2018, 18.30 – 20.30 Uhr, Haus Marillac, Sennstraße 3, Innsbruck, Leitung: Dr. Gerhard Waibel, PsychotherapeutDienstag, 2. Oktober 2018, 19 – 21 Uhr, Tagungshaus Wörgl, Brixenthaler Straße 5, Wörgl,Seminarraum 3, Leitung: Mag. Maria Streli-Wolf, TrauerbegleiterinAnmeldung bei der Tiroler Hospiz-GemeinschaftTel: 05223/ 43700-33600office@hospiz-tirol.atwww.hospiz-tirol.atDie Teilnahme am ersten Abend dient dem Kennenlernen des Angebots und ist kostenfrei. Für die weiteren acht Abende fällt ein Unkostenbeitrag von 50 Euro an.