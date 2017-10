20. Weltstottertag "Tag der offenen Tür"

Am 22. Oktober ist der 20. Weltstottertag!A world that understands stutteringDas Motto des diesjährigen Weltstottertages ist das, was wir alle uns wünschen! Wir wünschen uns eine Welt, in der Stottern verstanden wird! Seit 1998 ist jedes Jahr am 22. Oktober der „Welttag des Stotterns“ (International Stuttering Awareness Day), der auch in Österreich genutzt wird, um mit Aktionen und Veranstaltungen für unser Anliegen Aufmerksamkeit und Bewusstsein zu schaffen. Der Welttag des Stotterns Nüssegibt Gelegenheit, gehört und gesehen zu werden.

Die Österreichische Selbsthilfe-Intiative Stottern lädt am Welttag zu folgender Veranstaltung ein:im ÖSIS-Büro in Innsbruck, Brixner Straße 3, 1 Stock (Lift vorhanden) Nähe Hauptbahnhof, mit unserem neuen Obmann Thomas Kupetz, dem Bundeslandvertreter Tirol Georg Goller u. v. m.Die ÖSIS hat für Stotternde und deren Angehörige, LehrerInnen, Eltern, TherapeutInnen und für alle Interessierten viele Angebote. Unsere MitarbeiterInnen beantworten gerne IhreFragen und informieren Sie über die Aktivitäten und Arbeit der ÖSIS.