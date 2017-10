EnergetikerIn als Beruf – Helfen als Berufung



Der Aufgabenbereich des Energetikers kann so vielschichtig und individuell sein wie wir Menschen selbst. Je umfangreicher das Wissen und der Werkzeugkoffer des Energetikers sind, desto besser kann er seinen Klienten helfen.Erlernen Sie in der Ausbildung zum Energetiker alles, was Sie für die selbständige Arbeit als Humanenergetiker, als Humanenergetikerin benötigen.

Lernen Sie die energetischen Energieströme, die Natur- und Harmoniegesetze zu erkennen und zu verstehen und setzen Sie Ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten mit bestem Wissen und Gewissen zum Wohle anderer und für sich selbst ein.Anhand des erarbeiteten Basiswissens und einer effektiven Kombination aus fünf auserlesenen, humanenergetischen Fachgebieten werden Sie nach der Ausbildung zum Energetiker in der Lage sein, Ihre Klienten auf körperlichen, geistigen und psychischen Ebenen energetisch wirkungsvoll zu helfen.Schritt für Schritt werden Sie von einer erfahrenen Humanenergetikerin, Kinesiologin und Pädagogin vom Stand des Laien bis hin zu einem sehr gut ausgebildeten Energetiker geführt.Zu jedem Ausbildungsmodul erhalten Sie ein umfangreiches Skriptum und eine individuelle Betreuung, die auf das intensive, praktische Arbeiten und Lernen in einer Kleingruppe basiert. mehr... Jährlich fortlaufende Ausbildung.Der Einstieg ist jahresübergreifend in den mit *gekennzeichneten Modulen möglich.Die Termine der einzelnen Module werden nach Ablauf durch neue Termine für das kommende Jahr ergänzt. Nach Möglichkeit finden die Module im darauffolgendem Jahr in derselben Kalenderwoche statt.Fr. – So. 26.01. – 28.01. 2018 / 09:00 – 17:00 Phonophorese 1*Fr. – So. 23.02. – 25.02. 2018 / 09:00 – 17:00 Phonophorese 2*Sa. – So.17.03. – 18.03. 2018 / 09:00 – 17:00 Testen mit der Rute*Fr. – So. 06.04. – 08.04. 2018 / 09:00 – 17:00 Phonophorese 3*Do. – Sa.10.05. – 12.05. 2018 / 09:00 – 17:00 Familienstellen 1*Do. – Sa.31.05. – 02.06. 2018 / 09:00 – 17:00 Familienstellen 2Do. – So.12.07. – 15.07. 2018 / 09:00 – 17:00 Professionelle Klangmassage 1*Do. – So.19.07. – 22.07. 2018 / 09:00 – 17:00 Professionelle Klangmassage 2Fr. – So. 26.10. – 28.10. 2018 / 09:00 – 17:00 Psychologische Kinesiologie 1*Fr. – So. 02.11. – 04.11. 2018 / 09:00 – 17:00 Psychologische Kinesiologie 2Fr. – So. 30.11. – 02.12. 2018 / 09:00 – 17:00 Psychologische Kinesiologie 3€ 3420,--50% Anzahlung bis spätestens 7 Tage vor Ausbildungsbeginn50% Restzahlung bis spätestens 7 Tage vor dem Beginn des 5. Ausbildungsblockes