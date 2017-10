Die Phonophorese Stimmgabel Ausbildung richtet sich einerseits an angehende Therapeuten und Energetiker und andererseits als Fortbildung für nachstehende Berufsgruppen:MasseureKinesiologenPhysiotherapeutenOsteopathenCranio Sakral-TherapeutenShiatsu-TherapeutenPsychotherapeutenEnergetikerKlangtherapeutenBerufsgruppen aus den Bereichen der Pflege und Wellness,

die die 70 biologischen Stimmgabelschwingungen in ihrer Arbeit professionell einsetzen möchten, so wie Quereinsteigern, die durch die Ausbildung eine solide Basis für den Start in die Berufslaufbahn des Energetikers bekommen.Das Einschwingen der biologischen Schwingungen mit den Phonophorese Stimmgabeln beruht einerseits auf die von dem Mathematiker und Physiker Hans Cousto berechneten, der Natur entnommen Schwingungsfrequenzen und andererseits auf der Tatsache, dass der menschliche Organismus über bestimmte Körperstellen beeinflussbar ist.Diese Erkenntnis macht sich auch die Fußreflexzonenmassage, die Akupunktur und ähnliche Systeme zunutze. Im Gegensatz zu den medizinischen Bereichen wirkt die Stimmgabelmassage jedoch ausschließlich auf der energetischen Ebene.Der Mensch besteht zu über 70% aus Wasser. Schall breitet sich unter Wasser viermal schneller und 60-mal weiter als in der Luft aus und durch die höhere Dichte von Wasser ist sogar eine verlustfreiere Übertragung möglich. So ist es gut vorstellbar, wie effektiv Naturschwingungen mittels Stimmgabeln mehr...

Der erfolgreiche Besuch aller 6-Ausbildungsteile umfasst 150 UE und endet mit dem Zertifikat zum Phonophorese-Schwingungsenergetiker.Im Falle einer Krankheit kann der nicht besuchte Ausbildungsteil in dem darauf folgenden Semester nachgeholt werden.Es besteht die Möglichkeit, nur den ersten Teil der Ausbildung zum Kennenlernen zu buchen und bei Gefallen, sich im Anschluss für die ganze Ausbildung zu entscheiden.Besuch von einzelnen AusbildungsblöckenIm Bereich „Gesundheit und Psyche“ können Sie jeden Ausbildungsabschnitt mit Ausnahme von Teil 6 einzeln buchen.Einstieg in die Ausbildung jederzeit möglich!Beginnen Sie mit Ihrer Ausbildung in den Teilen 1 bis 5, wann immer es für Sie stimmig ist. Da die Inhalte in den Teilen 1 bis 5 nicht aufeinander aufbauen und jeder Abschnitt für sich einen Abschluss darstellt, können Sie zu jedem Ausbildungsteil einsteigen und vorhergehenden Teile im darauffolgendem Ausbildungsjahr besuchen. Sie können z.B. mit dem Teil 5 beginnen und dann mit den Teilen 6, 1, 2, 3 und 4 fortsetzen.Fr. – So. 26.01. – 28.01. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 1Fr. – So. 23.02. – 25.02. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 2Fr. – So. 06.04. – 08.04. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 3Fr. – So. 06.07. – 08.07. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 4Fr. – So. 21.09. – 23.09. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 5Fr. – So. 19.10. – 21.10. 2018 / 09:00 – 17:00 Teil 6€ 1.980,--Ausbildungsbeitrag zahlbar in 2-Raten zu je € 990,--