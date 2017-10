Psycho-spirituelle Kinesiologie Ausbildung

Frei von unbewussten Beeinflussungen

Selbstbestimmt leben, in jeder Situation klar denken könnenNicht abhängig von der Meinung anderer Menschen seinErkennen von Glaubenssätzen und Mustern, die das Leben unnötig erschwerenErkennen eigener SabotageprogrammeVerantwortung für sich selbst übernehmen….Zu diesen und anderen Themen mehr findet die Psycho-spirituelle Kinesiologie ihren wirkungsvollen Einsatz in Berufsbereichen der Energetik und Therapie.

All unsere Erlebnisse, sei es positiver, neutraler oder negativer Art sind in unserem Energie-Körpersystem abgespeichert. Erlebnisse, die Scham, Schock, Verlust, Verzweiflung, Angst, Schmerz und Ähnliches ausgelöst haben, wirken ein Leben lang nach. Negative Erlebnisse, meist unbewusst, die bis hin – in die Kindheit – sich zurückverfolgen lassen, rauben tagtäglich große Mengen an Lebensenergie und beeinflussen das Handeln und Tun. Gelingt es, diese Energieblockaden aus dem Speicher des Energie-Körpersystems zu löschen, wird wieder ein unbeeinflusstes Handeln, adäquates Reagieren in vormals schwierigen Situationen möglich und die eingekapselte Lebensenergie freigesetzt.  mehr... Do. – Sa. 26.10. – 28.10. 2017 / 09:00 – 17:00Fr. – So. 10.11. – 12.11. 2017 / 09:00 – 17:00Fr. – So. 01.12. – 03.12. 2017 / 09:00 – 17:00Kosten:3-Seminarteile zu je 3 Tagen, insgesamt € 990,--