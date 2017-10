Stimmgabel Seminar Phonophorese 1

Frei von Blockaden und Unbefindlichkeiten

Biologische Schwingungen können dazu beitragen, Körper, Geist und Seele zu harmonisieren – ein ganzheitliches Gleichgewicht herzustellen. Mit Hilfe der Phonophoresestimmgabeln können 35 unterschiedliche, biologische Schwingungen über den Körper in das Körper-Geist-Seele-System eingebracht werden. Wie kaum in einem anderen System können damit auf sanfte Art und Weise Blockaden gelöst und ein Wohlbefinden hergestellt werden.

Einführung in die Handhabung der Stimmgabeln

Theorie zu den Klangfrequenzen und ihren Kombinationen, die bei diesem Seminar zur Anwendung kommen

Basis – Chakrabalancing

Stärkung der Lebenskraft

Steigerung der körperlichen und geistigen Fitness

Geistige Kaffeetasse

Entlastung der Leberenergetik bei ungelebten Aggressionen

Entlastung des Oberkörpers bei zu viel im Kopf sein

Schulterenergetik – Entlastung der Schulter – die Last, die wir tragen

Energetik bei Erkältungen – alte Dinge loslassen

Knieenergetik – neue Wege gehen

Hinter körperlichen Leiden versteckt sich oftmals eine seelische Botschaft. Die Schwingungen wirken auf der seelisch- energetischen Ebene und können helfen, die Botschaft, die hinter einem körperlichen Leiden, einer belastenden Situation oder einer Blockade steht, zu verstehen. Darüberhinaus findet man mit der Phonophorese ein wunderbares Werkzeug zur Regeneration und zum Stressabbau. Selbst körperlich starke Verspannungen lassen sich mit den Phonophoresestimmgabeln Schicht für Schicht sanft abbauen. Sie eignet sich in vielen Bereichen als Werkzeug zur Selbstanwendung ebenso, wie für den professionellen Einsatz in Praxis, Therapie und Pflege. mehr...Weitere Informationen über dei Stimgabelausbildung, die Stimmgabelfrequenzen und deren Einsatzbereiche finden Sie auf der Webseite und dem Webshop von: www.stimmgabel.at Fr 26.01.18 - So 28.01.1809:00 - 17:00€ 360,-- inkl. umfangreiches Skriptum