Studie zeigt Übergewicht bei Österreichischen Kindern und Jugendlichen

Das gefährliche Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen steigt immer höher. Österreich liegt mit seiner Steigungsrate im mitteleuropäischen Trend, allerdings sind Buben eher betroffen als Mädchen.

TIROL. Amund passend dazu brachte nun eine Studie das Ergebnis von 40 Jahre lang erhobenen Daten heraus. Hier wurden Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 19 Jahren auf Über- und Untergewicht untersucht.Auchwaren an dieser Langzeitstudie beteiligt, die ein erschreckendes Ergebnis aufweist. 2016 waren, dagegenDie Berechnung des Übergewichts wurde anhand derdurchgeführt, da man nicht wie bei Erwachsenen den Body Mass Index heranziehen kann. Je nach Alter und Geschlecht der Kinder unterscheiden sich die Grenzwerte.

Diese "Gewichts-Schere" zwischen Übergewicht und Untergewicht soll, nach Meinung der Forscher bis 2022 zunehmen.Der Anteil übergewichtiger Buben ist in Österreich von 1975 mitim Jahr 2016 gestiegen. Im Vergleich zu den USA steht Österreich allerdings noch recht gut da. In den Vereinigten Staaten sind es 23,3% der Buben die an Übergewicht leiden.Das, ist vor allem aufzurück zu führen. Dies kommt in den südasiatischen Ländern wie Indien oder teils in afrikanischen Staaten vor. Österreich hat das Glück, lediglich 2,2% Buben und 1,7% unterernährte Mädchen zu haben. Die Studie weist hier auch darauf hin, dass das Untergewicht in Industrieländern vor dem Hintergrund wachstumsbedingter Gewichtsentwicklung zu sehen ist.Die Forscher der Studie weisen auf das hohehin. Möglicheführen im späteren Alter zuoder, was wiederum ein Risiko fürdarstellt.