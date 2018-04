Wo ist er nächste Facharzt? Broschüre über Ärztliche Versorgung

27.04.2018, 12:08 Uhr

Schnell einen Arzt in der Nähe finden ist meist nicht so leicht wie gedacht. Abhilfe soll die neue Informationsbroschüre der Ärztekammer für Tirol bringen. Die kostenlose Broschüre "Gesundes Tirol Extra - Ärztliche Hilfe schnell gefunden" gibt es nun in der 22. Neuauflage.

Wegweiser durch das Tiroler Gesundheitssystem

TIROL. Das Internet kann nicht immer präzise den besten und nächsten Facharzt finden, da lohnt es sich, die neue Informationsbroschüre parat zu haben.Das handliche Nachschlagwerk verhilft den Betroffenen, schnell den richtigen Facharzt zu finden, der in der Nähe des Wohn- oder Arbeitsplatzes seine Ordination hat.aber auchundsind kompakt in der Broschüre aufgelistet.

Mit ein Grund für die erneute Auflage, ist die, die die Broschüre in den vergangenen Jahren durch die Leser erhalten hat. Doch auch für die Arzt-Kollegen untereinander ist der Wegweiser durch das Gesundheitssystem ein große Hilfe.Das Buch ist in Arztpraxen, Apotheken und bei der Tiroler Gebietskrankenkasse erhältlich und steht auf der Webseite www.aektirol.at zum Download bereit.