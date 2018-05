Yogaday in der Medalp

03.05.2018, 19:54 Uhr

Wer also noch das richtige Geschenk für den Muttertag sucht: Tickets für 3 Yogaeinheiten, Vorträge und Verkostung all incl. € 50.-. Anmeldung bei Marie Theres Wolfram: 0660 964 964 0. Alle Infos auf www.yoga4therapy.at