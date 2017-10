Auf der Suche nach Jesu Erbe: Was ist ein Christ?

Bibeltagung von Jehovas Zeugen im Congress Innsbruck

„Gib nicht auf, das Gesetz des Christus zu erfüllen!“ so lautet das Motto der Tagung von Jehovas Zeugen am Samstag, den 12. November 2017 im Congress Innsbruck, bei der sich rund 1500 Gläubige aus Nord- und Südtirol versammeln werden.Durch Ansprachen, Interviews und nachgespielte Alltagsszenen werden biblische Antworten auf die Frage, was einen echten Christen auszeichnet und welche Herausforderungen das Leben als Christ heute mit sich bringt, gegeben.

In einer Ellbogengesellschaft, in der viele nur auf ihr Recht pochen, kommen Werte wie Freundlichkeit und Nachbarschaftshilfe oft zu kurz. Für Jehovas Zeugen ist Christsein nicht nur eine Religion, sondern ein Lebensweg, der von Nächstenliebe bestimmt sein sollte – so der Pressesprecher Max Tinello.Jehovas Zeugen engagieren sich neben ihrer wohlbekannten Missionsarbeit weltweit durch Bildungsprojekte, Katastrophenhilfe, Seelsorge und Umweltschutz für das Gemeinwohl. Auf der Website www.jw.org kann man sich über ihre Aktivitäten und Glaubensansichten informieren.Kongressmotto:Beginn:, den, umOrt: Congress InnsbruckJeder ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei; es findet keine Kollekte statt.Einlass ist ab 8.00 Uhr.Max Tinello, max.tinello@gmx.at, www.jw.org