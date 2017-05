Daune, Satin, Dinkelkissen – Tyrler eröffnet in der Altstadt

15.05.2017, 06:10 Uhr

Das bereichert die Seilergasse: Der Traditionsbetrieb Tyrler eröffnete kürzlich hier sein neues Geschäft.

INNENSTADT. Seit 1825 gibt es Tyrler bereits. "Wir produzieren nach sozialen und ökologischen Standards und verarbeiten bayrische Daune, Schweizer Satin, Kissen aus Dinkel oder Hafer etc.", erklärte GF Gostner. Nun wartet der Betrieb mit einer neuen Geschäftsstelle in der Seilergasse in der Altstadt auf. Anlässlich dieses Ereignisses luden die beiden Geschäftsführer Karl Gostner und Stefan Grabher zur Eröffnung mit Sektempfang, musikalischer Umrahmung und Begrüßung der Bgm. Christine Oppitz-Plörer. Grabher arbeitet seit fast 20 Jahren erfolgreich mit Gostner zusammen, er gilt als kreativer Kopf des Duos. Auch die Familien der beiden GFs waren vertreten und freuten sich über die gelungene Eröffnung und das zahlreiche Erscheinen von hochkarätigen Gästen.