Five Cows go Africa

31.12.2017, 15:26 Uhr

Das Projekt „Cow goes Africa“ wurde im Rahmen des Unterrichtsfachs „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement“ durchgeführt und das Ergebnis der Spendenaktion übertraf die ursprünglichen Erwartungen bei Weitem. Die Spenden wurden bei einem Adventmarkt an der Schule, bei einem Benefizmenü im Dinnerclub und mit Spendenboxen an der Schule gesammelt.Die HLWest gratuliert der 3 EHW und den beiden für das Projekt verantwortlichen Lehrerinnen, Maria Amoser und Angelika Wolf, zu diesem großen Erfolg.Michaela Tursky-Philadelphy