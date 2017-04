Innsbruck : Pfarrsaal Dreiheiligen |

Der Inzinger Pfarrer Andreas Tausch, Lisa Kutmon und der Verein KRAFT für LEBEN laden am 26. April 2017 um 19.30 Uhr in den Pfarrsaal Dreiheiligen in Innsbruck zur Buchpräsentation und Gedenkveranstaltung für Eva Foidl. An dem Abend werden Texte aus dem neuen Buch "Fäden der Barmherzigkeit. Eva Foidl - Ein Leben auf der Straße" gelesen, eine Ausstellung präsentiert Bilder von Eva Foidl, Ladislav und Zolt sorgen für die musikalische Umrahmung und kulinarische Schmankerln begleiten den abschließenden Austausch beim gemeinsamen Ausklang.