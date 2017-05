Malerei und Porzellankunst in "Metamorphose"

08.05.2017, 11:07 Uhr

Bei der neuen Vernissage in der Galerie Nothburga dreht sich alles um die Metamorphose.

INNENSTADT. "Es geht um die permanente Erneuerung der Lebenskraft", erklärte Harald Isser, Gatte der ausstellenden Künstlerin Erika Isser-Mangeng, das Motto der Vernissage – Metamorphose. Die Porzellankunstwerke von Heide Nonnenmacher erinnern an Hornissennester oder Anemonen, die Bilder von Erika Isser-Mangeng assoziiert man vielleicht mit Gletschern oder aufgebrochenen Landschaften, beide Arten der Kunst strahlen definitiv Lebenskraft aus. Trotzdem bezeichnete Harald Isser die Kunstwerke als "unbenennbar". Die Kuratorin Anna Maria Achatz setzte die ausdrucksstarken Objekte dann noch ins rechte Licht und an den rechten Platz in der Galerie Nothburga.

Brennen bei bis zu 1.300 Grad Celsius

Die in Stuttgart gebürtige Heide Nonnenmacher gewann für ihre Werke 2014 sogar den Staatspreis der Stadt Karlsruhe. Ihr Ziel: "Ein Innenleben von gefäßförmigen Objekten so fein zu gestalten, dass der Betrachter fast einer optischen Täuschung unterliegt. Ist es nun Papier, Stoff oder ein anderes Material?" Das wusste man tatsächlich nicht auf Anhieb. Die Arbeiten wirken filigran, mit einer harten Schale, aber einem soften Kern, der jedoch nur so wirkt. "Ich verwende chemisch behandeltes Papier, das ich dann bei bis zu 1.300 Grad Celsius brenne. Dadurch wird es glasähnlich, verschmilzt mit dem Porzellan und wird dann hart, sieht aber dennoch filigran aus." Die Malereien von Erika Isser-Mangeng sind ein fliegendes Ineinander von Formen, Intuition spielt eine große Rolle in der Kunst der gebürtigen Bregenzerin, die die Tiroler Kunstakademie mitbegründete und leitet.