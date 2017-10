12.10.2017, 07:20 Uhr

Im Dorfsaal in Kirchdorf in Tirol gab es am Mittwoch einen gemütlichen Abend mit Mundartgedichten von Kurt Pikl, Kathi Kitzbichler, Klaus Reiter, Lisi Wimmer und Franz Schwaiger. Eine erfrischende Vielfalt der Texte begeisterte die zahlreichen Zuhörer. Die Musik „Ent & Herent“ umrahmte die Lesung mit feinen Musikstücken. Obmann Kurt Pikl führte angenehm durch das Programm. Es war ein rundum gelungener Abend, der nach einer Fortsetzung verlangt. kk