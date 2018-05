Musikalischer Frühling in Hötting

07.05.2018, 06:33 Uhr

Der Sängerbund Hötting begrüßte am vergangenen Samstagabend im Vereinsheim Hötting zum musikalischen Frühjahrskonzert. Instrumental begleitet wurde der Chor von der Gruppe „4+1“.

Stimmungsvoll und unterhaltsam ging es beim Frühjahrskonzert des Sängerbundes Hötting am 5. Mai im Vereinsheim Hötting durch den Abend. Im bestens gefüllten Saal fanden rund 200 Zuschauer einen Platz. Darunter – zu diesem Zeitpunkt noch – Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer sowie Bürgermeisterkandidat und nun neuer Grüner Hoffnungsträger der Stadt, Georg Willi.

Musikalische „Spezialitäten“ 

Unter Leitung von Wolfgang Niedermayr gaben die Männer des Sängerbundes Hötting ihr Bestes. Instrumental begleitet von der Gruppe „4+1“ wurde der Abend zum musikalischen Erfolg. Die fünf Musiker – 1 Frau und 4 Männer – spielten unter anderem Stücke des verunglückten Innsbrucker Komponisten Gregor Leutschacher.Mitglied des Sängerbundes und zweiter Tenor, Reinhold Sigl, führte durch den Abend. „Ich bin einer der Jüngsten im Chor und wurde ausgewählt, zu moderieren“, scherzte er. „Ich bin sehr zufrieden, der Abend erfüllt vollends unsere Erwartungen.“ Zu hören gab es „Spezialitäten“ und neu erarbeitete Werke von Sepp Thaler oder Josef Pöll.Begeistert zeigte sich nicht nur das Publikum, sondern auch Oppitz-Plörer, die in Begleitung ihrer Mutter im Publikum saß und sich im Vorfeld selbst als „keine so gute Sängerin“ bezeichnete. Georg Willi dagegen, der selbst Sänger ist und schon im Alter von zehn Jahren bei den Wiltener Sängerknaben erste Erfahrungen sammelte, war fasziniert von der Authentizität der Darbietung: „Gesang hat immer auch eine emotionale Komponente.“Neben Gästen aus der Politik waren Höttinger Vereine sowie Chöre aus den Nachbargemeinden anwesend. So mischten sich unter anderem der Männerchor aus Inzing, der Singkreis Hall in Tirol und sogar der Gospelchor aus Wildschönau unter die Zuschauer.