O süßer Name Freiheit!

04.05.2017, 12:20 Uhr

Bei der gestrigen Lesung von "Innsbruck liest" lag der Fokus ganz klar auf dem Thema Freiheit.

INNENSTADT (jub). Gestern, am 3. Mai, fand in der Stadtbücherei Innsbruck die Lesung zum diesjährigen "Innsbruck liest"-Buch "Traurige Freiheit" von Friederike Gösweiner statt. Auch Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit las aus seinem Buch "Die Freiheit der Emma Herwegh" vor. Moderiert wurde die Lesung von Klaus Zeyringer.Die Titel der beiden vorgelesenen Bücher lassen es schon vermuten: Freiheit war das große Thema des Abends. Zunächst erzählte Dirk Kurbjuweit von der historischen Persönlichkeit Emma Herwegh, die sich weigert, sich den Vorurteilen ihrer Zeit zu beugen, und sich im Jahr 1848 als einzige Frau in den bewaffneten Trupp einreiht, der die Revolution von Frankreich in die Heimat tragen soll.Anschließend las Friederike Gösweiner aus ihrem Debütroman vor, der den Kampf einer jungen Journalistin, in der Medienbranche Fuß zu fassen, beschreibt. Die Tiroler Autorin beschreibt dabei in einem leisen, unaufgeregten Stil das aktuell vorherrschende Prekariat von Hungerlöhnen und Kurzweiligkeit, dem die junge Generation ausgeliefert ist. Die Freiheit ist in ihrem Roman, wie der Titel schon verrät, mit einem Gefühl tiefer Traurigkeit verbunden.Nach der Lesung nahmen sich Kurbjuweit und Gösweiner die Zeit, mitgebrachte Bücher zu signieren.