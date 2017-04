Patscherkofelbahn – es kann losgehen

26.04.2017, 17:13 Uhr

Der Spatenstich ist getan, der Bau der Patscherkofelbahn startet.

IGLS (sara). Demnächst geht es los mit dem Bau der neuen Patscherkofelbahn am "Hausberg" Innsbrucks. Ein Naherholungsgebiet soll durch die neue Umlaufseilbahn von Doppelmayr entstehen, im Winter wie im Sommer. Die moderne Planung der Innauer-Matt Architekten (Generalplanung) umfasst barrierefreie Zugänge und ist nachhaltig ökologisch. "Die neue 10er-Bahn verläuft über eine neue Trasse. So ist es möglich, der Natur rund 30.000 qm Wald durch Aufforstung zurückzugeben", erklärte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer stolz.

In 10 Min. am Berg

Beim Spatenstich am 26. April wurde das Großprojekt gefeiert. Und eine Woche vor Weihnachten "soll's so weit sein", freute sich die Bürgermeisterin, "da wird die Bahn in Betrieb gehen." Das sieht auch Patscherkofelbahn-GF Martin Baltes einhaltbar: "Wir sind überzeugt, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen – z. B. bedingt durch das wechselhafte Aprilwetter – der sportliche Zeitplan eingehalten werden kann." In nur zehn Minuten gelangt man dann ab Ende des Jahres von der Talstation auf 1.965 m Seehöhe. Die Baumeister von der Fröschl AG waren natürlich beim Spatenstich vor Ort, genauso wie alle mitwirkenden Architekten und Doppelmayr-GF Thomas Pichler, um nur einige zu nennen. "Patscherkofel Klang" spielte feierlich auf.