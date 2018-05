Prüfungsessen an der HLWest: Prominente Gäste & Kulinarische Höhepunkte

01.05.2018, 19:18 Uhr

Prüfungsanforderungen sind in der Küche die Zubereitung eines 4-gängigen Menüs (in 5 Stunden), im Service das Servieren eines 4-gängigen Menüs, jeweils für 4 Personen.Für die Kandidatinnen und Kanditen ist dies ein sehr aufregendes Ereignis, auf das sie sich jahrelang gewissenhaft vorbereiten.Unter den geladenen Gästen finden sich immer Eltern der Kandidatinnen und Kandidaten, Lehrerinnen und Lehrer der HLWest, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung der HLWest, Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens und des Bildungsbereichs sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen, mit den die HLWest zusammenarbeitet.Beim Prüfungsessen am 24.04.2018 konnten Frau Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, Herr Landesschulratsdirektor Reinhold Raffler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgender Firmen begrüßt werden:• Herr Eibl, Fa. Interspar DEZ u. Herr Thaler, Fa. M-Preis Hauptzentrale Völs; beide Firmen unterstützten die HLWest mit den Lebensmittel für den Weihnachtsmarkt (Projekt: Cow goes Africa).• Fa. Spar, Völs (Sponsoring für das Projekt: Obstverkauf für die Kinderkrebshilfe).• Herr Heindl und Herr Kuen: Zusammenarbeit mit der HLWest bei der Veranstaltung: Hoffnungsschimmer (Kindern eine Chance) im Oktober 2017 im Rathaussaal in Telfs.• Fa. SchulerBei dieser Gelegenheit wurden die Gäste von Schülerinnen der 4CHW (Küche) und der 4 BHW (Service) verwöhnt.Michaela Tursky-Philadelphy