Romaball 2018

Unter dem Motto "together" lädt der 5. Romaball zu Begegnung und Tanz ein.

Ein Fest der Solidarität. Eine Benefizveranstaltung für das Waldhüttl - eine Herberge für Menschen in Not.

Mit:Lyrik & Kulinarisches & Tombola**********Kartenvorverkauf (€ 15.-) & Sitzplatzreservierungen (€ 2.-) bis 10.2.2018 im Klosterladen Stift Wilten, Klostergasse 7, Innsbruck (Mo-Fr: 8.00-12.00 Uhr & 14.00-18.00 Uhr, Sa: 8.00-12.00 Uhr)Abendkasse am 10. Februar (€ 18.-) im Kolpinghaus