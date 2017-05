17. Mai ist internationaler Neurofibromatose-Tag - auch Tirol setzt ein Zeichen

12.05.2017, 11:25 Uhr

Der internationale Neurofibromatose-Tag steht unter dem Motto Shine a light on NF - die Festung Kufstein, die Swarovski Kristallwelten und der ORF Tirol sind dabei.

TIROL. Der 17. Mai ist der internationale Neurofibromatose-Tag. An diesem Tag gibt es die weltweite Aktion Shine a light on Neurofibromatose. Auf Initiative des Vereins NF Kinder erscheinen als erste Gebäude Österreichs drei Tiroler Gebäude in den offiziellen Farben dieser genetischen Erkrankung.Mit der Aktion Shine a light soll diese unheilbare Tumorerkrankung mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Daher werden am 17. Mai Gebäude, Brücken und Sehenswürdigkeiten in den NF-Farben Blau und Grün beleuchtet. Der Aktionstag begann 2014 und wurde seither immer publiker. Im vergangenen Jahr erstrahlten 146 Gebäude in den USA, Großbritannien, Kanada, Irland und Australien in den NF Farben Blau und Grün. Erstmals werden auch in Österreich mehrere Gebäude an diesem internationalen Tag beleuchtet: in Tirol sind das die Festung Kufstein, das Gebäude des ORF Tirol und die Swarovski Kristallwelten. Außerdem werden die Grazer Murinsel, das Wiener Riesenrad, das LENTOS Kunstmuseum, das Welios Science Center und das ARS Electronica Center in Blau und Grün leuchten. In Eisenstadt nehmen das Rathaus und der Pulverturm teil.In Österreich sind rund 4.000 Betroffene. Deren Versorgung und auch das akademische Wissen über diese Krankheit ist mangelhaft. In Österreich setzt sich der Verein NF Kinder für die Verbesserung der Situation ein, dabei liegt der Schwerpunkt des Engagements auf intensiveren Forschungsbemühungen und der Schaffung einer eigenen NF-Kinderklinik. "Eine nachhaltige Verbesserung der Situation könne nur durch vernetzte und gemeinsame Anstrengungen, wie z.B. bei der Aktion Shine a light on NF, erreicht werden. Es gibt mir Hoffnung, dass so bekannte Gebäude wie die Festung Kufstein für uns an dieser weltweiten Aktion teilnehmen. Dafür bin ich sehr dankbar. Denn je mehr Aufmerksamkeit Neurofibromatose bekommt, desto eher kann eines Tages eine Heilung gefunden werden.", so Clara-Maria Kutsch, selbst Betroffene und österreichische NF-Botschafterin.NF Kinder NeurofibromatoseforschungAllgemeine Sparkasse OberösterreichKontonummer: 32100280208 Bankleitzahl: 20320 IBAN: AT332032032100280208 BIC: ASPKAT2LXXXVerwendungszweck: Shine a light