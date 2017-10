5. Oktober ist WeltlehrerInnen-Tag

04.10.2017, 17:51 Uhr

Anlässlich des WeltlehrerInnentags dankt Beate Palfrader Tirols LehrerInnen für ihr Engagement.

11.000 Lehrkräfte unterrichten an den Tiroler Schulen

TIROL. Der WeltlehrerInnen-Tag wird seit 1994 jährlich am 5. Oktober gefeiert. Mit diesem Tag soll auf die verantwortungsvolle Aufgabe von LehrerInnen aufmerksam gemacht werden. Dadurch soll auch deren Ansehen weltweit gesteigert werden. In Tirol unterrichten 11.000 LehrerInnen. Auch in Tirol soll auf deren Leistung aufmerksam gemacht werden.An Tirols Schulen unterrichten 11.000 LehrerInnen. Diese unterrichten rund 100.000 SchülerInnen. Um an Tirols Schulen unterrichten zu können brauchen diese LehrerInnen eine gute Ausbildung und laufende Fortbildungen - dadurch würden sie auf die Herausforderungen des Lehrerberufs gut vorbereitet, so Bildungslandesrätin und Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates Beate Palfrader: „Ich danke allen Lehrpersonen, die sich Tag für Tag mit großem Engagement der Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen widmen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft.“, so Beate Palfrader anlässlich des WeltlehrerInnentags.