8. Mai ist Weltrotkreuztag

08.05.2017, 11:21 Uhr

Am 8. Mai ist der Rotkreuz- und Rothalbmondtag. An diesem Tag werden die Leistungen von Millionen Rotkreuz-Freiwilligen und Mitarbeitern weltweit gewürdigt.

Internationale Einsätze

TIROL. Am 8. Mai wird an den Geburtstag des Rotkreuz-Gründers Henry Dunant gedacht. Dieser gründete das Rote Kreuz im Jahr 1863. Das Österreichische Rote Kreuz wurde in Folge 1880 gegründet. Heute sind täglich mehr als 17 Millionen Freiwillige und 450.000 MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes im Einsatz. Sie kümmern sich um unter anderen Rettungsdienste oder Blutspenden. Das Rote Kreuz ist weltweit im Einsatz und besteht aus 190 nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften. Das Tiroler Rotkreuz besteht aus rund 70.000 freiwilligen Helfern.Das Rote Kreuz ist auch international in schwierigen Gebieten im Einsatz, beispielsweise im Osten Afrikas, im Südsudan, in Somalia, Nigeria, Kenia, Äthiopien, Uganda oder Jemen. Gerade in diesen Ländern herrscht aktuell eine Nahrungsmittelknappheit von der mehr als 40 Millionen Menschen betroffen sind. Ein Ende der Lage ist nicht absehbar. MitarbeiterInnen des Österreichischen Roten Kreuzes sind im Südsudan, in Äthiopien und in Uganda.Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unterstützt täglich Millionen Menschen, die aufgrund von Armut, Krankheit, Konflikten oder Naturkatastrophen in Notsituationen geraten sind.