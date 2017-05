Ab nach Rimini mit dem "treno di desideri" der ÖBB

04.05.2017, 16:31 Uhr

Die ÖBB wartet für den Sommer mit einem Zugangebot nach Rimini auf, das auch einen neuen Stopp beinhaltet.

INNENSTADT. "Con anima e cuore", zu deutsch "mit Herz und Seele", das ist das Motto der Emilia Romagna. Die Region bietet stolze 110 km Meeresstrand sowie viele Unesco-Weltkulturerbe-Stätten. In der Hauptstadt Bologna befindet sich die älteste Universität Europas und Ferraris sowie Lamborghinis werden genau hier hergestellt. Kein Wunder also, dass Emilia Romagna 10-11 Mio. Gäste jährlich verzeichnen kann.

Ab in den Urlaub mit dem Zug

Neuer Halt in Cesena

Ab 29 Euro

Um Tirol und die "bella regione" Emilia Romagna etwas näher zusammenzubringen, wartet die DB gemeinsam mit der ÖBB mit einem Zugangebot ans Meer auf. Fünfmal täglich starten Züge in den Süden, zweimal täglich nach Bologna und nun im Sommer auch nach Rimini. Am 1. Juni um 11:24 Uhr ab Innsbruck geht die erste Fahrt nach Rimini (Ankunft um 17:40 Uhr). Das Rimini-Zugangebot geht dann immer freitags und samstags bis 10. September. Die Adria-Schiene bringt Italienliebhaber und Sonnenanbeter genauso in den Süden wie die italienischen Nachbarn nach Tirol in die Berge. "Wir haben die Berge, sie haben den Strand. Das ist glaube ich ein guter Tausch", so ÖBB-Regionalmanager René Zumtobel. Nicht umsonst bezeichnet Tourismusstadtrat Franz X. Gruber die Zugverbindung als "treno di desideri" – als "Zug der Träume und Wünsche".In nur sechs Stunden kommt man von Innsbruck nach Rimini. Neu ist heuer der Stopp in Cesena (Ankunft Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr). Auch ist umsteigen eine gute Alternative, vor allem bei Radurlaubern. Alle Züge verfügen über 18 Fahrabstellplätze. Egal ob Schlösser im Landesinneren oder der Strand an der Küste, auf jeden Fall gibt es in der Emilia Romagna als steten Begleiter die Sonne und die herrliche Mentalität Italiens. "Wir sind mehr als nur Meer", erklärte Liviana Zanotti, Präsidentin APT Servizi, und zählte die Vielfalt an möglichen Unternehmungen auf, die in der Region ausführbar sind.Dank dem Sparpreis Europa Italien gibt es die Bahnreise über den Brenner nach Bozen bereits ab 29 Euro, 2. Klasse. Eigene Kinder und Enkel unter 15 Jahren reisen sogar kostenfrei mit, wenn sie auf dem Ticket der Eltern/Großeltern eingetragen werden.