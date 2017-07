"All the way from Mississippi to the Inn": Das New Orleans Festival kann beginnen

20.07.2017, 17:05 Uhr

Schon zum 19. Mal heißt es in Innsbruck "Let's blues". Heimische MusikerInnen und Musikerlegenden aus der amerikanischen Jazz- und Bluesszene geben dieses Wochenende ihr bestes am Innsbrucker Landhausplatz und in den Bars der Altstadt.



500 Gäste beim Auftakt

INNSBRUCK. Wenn es stürmt und regnet, weiß man: Das New Orleans Festival geht über die Bühne. Auch heuer treffen sich wieder Musikliebhaber des alten Blues in der Innsbrucker Innenstadt. Der Axamer Musiker und Organisator des Festivals Markus Linder lud auch heuer Gitarristen, Trompetisten und Sänger in die Stadt, um mit ihnen den Flair der Südstaaten in die Alpen zu bringen.Beim Sponsorsnight im Zeughaus wurde nicht nur feinste Musik geliefert, auch das Catering (Hafele) bot nur das Beste für die 500 geladenen KundInnen von Raiffeisen und Uniqua – den Hauptsponsoren des Events – unterm freien Himmel. Statt Mississippi ist es der Inn, statt Klatschen das Wedeln mit den Tüchern: Das New Orleans Festival hat auch heuer seine Fans und wird mit bluesigen Liedern und Jazzabenden Musikbegeisterte in die Stadt locken. Trotz schlechtem Wetter wird es wieder Publikum geben und wie eine Dame und Festivalfan der ersten Stunde bei der Sponsorsnight meinte: "Es ist Blues, die auf die Seele geht. Und es ist egal, ob man dabei fetznass wird. Es ist genau mein Genre". So treue Zuhörer kann sich jeder Musiker nur wünschen!