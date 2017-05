Angelobung in Haiming

13.05.2017, 11:51 Uhr

In Anwesenheit diverser Ehrengäste sorgten unter anderem die Haiminger Schützen für einen besonders festlichen Anblick der Feierlichkeit, die nicht nur von Angehörigen der jungen Leute sondern auch von vielen Einheimischen aufmerksam verfolgt wurde.

Beeindruckend waren die von Politikern und Geistlichen an die Rekruten gerichteten Reden, die darauf ausgerichtet waren, den jungen Leuten die große Bedeutung ihrer Ausbildung und ihres Dienstes an Volk und Vaterland bewusst zu machen.Zu einem besonders erlebenswerten Ereignis wurde die Veranstaltung in der Tiroler Oberlandgemeinde nicht zuletzt durch die musikalische Umrahmung von den großartigen Tiroler Militärmusikern unter der Leitung von Oberst Hannes Abfolterer und durch die Disziplin der jungen Soldaten, die wirklich bewundernswert eine Stunde lang Haltung bewahrten und in Reih und Glied stramm standen.