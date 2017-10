Arbeitslosigkeit in Tirol am niedrigsten

02.10.2017, 12:57 Uhr

Im Vergleich zum September 2015 sind es heute 3.989 weniger Arbeitssuchende in Tirol, das zeigt die österreichische Arbeitsmarktstatistik für den September 2017.

TIROL. Der Aufwärtstrend gibt Grund zur Freude und zeigt in Zahlen einen Rückgang von 12,4% der Arbeitslosigkeit.Tirol steht mit diesem Ergebnis neben anderen Bundesländern sehr gut da und stärkt den Regierungsmitgliedern den Rücken.Diese sehen mit als Erfolgsgrund ihr 135 Millionen€ starkes Impulspaket des Landes, sowie die Fachkräfteoffensive mit verbesserten Arbeitsmarktförderungen.Auffällig in der Statistik ist zudem, dass es ausnahmslos alle Tiroler Bezirks sind, die mit guten Zahlen punkten können. Es ist flächendeckend ein sehr gutes Ergebnis.Vor allem der Bezirk Kitzbühel hat ein starkes Minus in der Arbeitslosigkeit: 25,9% Rückgang. Allerdings auch Kufstein (22,3%) und Lienz (20,6%) können eine gute Quote einfahren.

