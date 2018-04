Ausbildung zum Energie- und Klimacoach - jetzt anmelden

25.04.2018, 16:03 Uhr

Am 4. und 5. Mai können Interessierte an der Ausbildung zum Energie- und Klimacoach teilnehmen. Diese findet im Rahmen der Initiative DoppelPlus statt.

Gemeinsames Projekt DoppelPlus



Die Ausbildung zum Energie- und Klimacoach

Fragen zum Energiesparen, günstigem Einkauf und Mobilität



Weitere Informationen

TIROL. Mit der Initiative DoppelPlus werden Interessierte zu Energie- und Klimacoaches ausgebildet. Zweck des Projekts ist es, armutsgefährdete Personen finanziell zu entlasten und das Klima zu schützen. Nächster Ausbildungstermin ist der 4. und 5. Mai 1018.Klimabündnis Tirol, Energie Tirol, Caritas Tirol, komm!unity Wörgl und alpS Gmbh haben die Initiative DoppelPlus ins Leben gerufen. Unterstützt wird das Projekt von Landesenergiereferentund Klimaschlutzländesrätin. Im Rahmen von DoppelPlus werden Interessierte zu Energie- und Klimacoaches ausgebildet. Ihr Wissen geben sie dann an Menschen mit geringem Einkommen weiter. Dadurch werden einerseits einkommensschwache Menschen finanziell entlastet. Andererseits wird auch das Klima geschützt. Interessierte Personen können sich zur Ausbildung zum Energie- und Klimacoach anmelden.Die Ausbildung zum Energie- und Klimacoach findet am 4. und 4. Mai statt. In der Folge werden gemeinsame Beratungstermine mit einem erfahrenen Coach durchgeführt. Die Energie- und Klimacoaches bekommen aber bei Fragen auch weiterhin Unterstützung durch MentorInnen. Zusätzlich werden monatliche Treffen und thematische Vertiefungen angeboten. Es besteht auch die Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch mit den anderen Energie- und Klimacoaches.Im vergangenen Jahr wurden bereits 25 Energie- und Klimacoaches ausgebildet. Es wurden bereits rund 100 Haushalte beraten. Menschen mit geringem Einkommen bekommen durch diese Energie- und Klimacoachings wichtige Informationen und ein kostenloses Energiespar-Starterpaket. Die freiwilligen Coaches beantworten Fragen zum richtigen Heizen und Lüften, zum Einkauf von günstigen regionalen Produkten oder zu günstigen Mobilitätsangeboten.: Freitag, 4. Mai 2018 von 17:00-22:00 Uhr, Samstag, 5. Mai von 10:00-16:00 Uhr.: Caritas Tirol, Heiliggeiststraße 16, in Innsbruck: 0660/2227477 oder kontakt@doppelplus.tirol Freiwillige können sich noch anmelden!Informationen: www.doppelplus.tirol