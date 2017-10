Ausstellung: „Kunst ohne Grenzen“

16.10. – 08.11.2017im Beisein vonIvana Vlahusic.Unter dem Titel „Kunst ohne Grenzen“ startet das Land Tirol mit Bildungs- und Kulturlandesrätin Dr. Beate Palfrader in Kooperation mit dem Verein RollOn Austria – „Wir sind behindert“ und der Arbeiterkammer Tirol ein starkes Projekt.

Eine Plattform zur eigenen Entfaltung. Drei Menschen mit Beeinträchtigungen soll vom 16.10.2017 - 08.11.2017 im Seehof in Innsbruck die Möglichkeit gegeben werden, jeweils zehn ihrer Kunstwerke im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren und auszustellen.Im Anschluss an die Ausstellung werden die Bilder zum krönenden Abschluss am Abend der großen RollOn-Jubiläumsgala am 10.11.2017 im Congress Innsbruck gezeigt.RollOn-Obfrau Marianne Hengl: "Für Menschen mit Behinderung ist es nicht immer einfach, ihre Kreativität frei zu entfalten, da sie schneller als andere an ihre Grenzen stoßen. Maximale Leistungsfähigkeit scheint im Vordergrund unserer heutigen Gesellschaft zu stehen. Doch die Kunst sieht anders, sie urteilt nicht. Sie soll das ausdrücken, was dem menschlichen Auge verborgen bleibt, sie soll hinter die Fassade blicken."