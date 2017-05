Berufsschmiede für Menschen mit Lernschwäche

10.05.2017, 14:44 Uhr

Job-Fit hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten den Einstieg ins Berufsleben zu meistern.



Neu: Job-Fit im Autismusbereich



Inklusiv und barrierefrei

INNSBRUCK. Menschen mit Behinderungen oder Lernschwäche haben es am Arbeitsmarkt besonders schwer. Diese Personen will man mit dem Projekt Job-Fit schon seit zehn Jahren in Tirol abholen: Mit Hilfe von Kursen und persönlichem Coaching soll ihnen der Einstieg ins Berufsleben ermöglicht werden.Unter fünf Punkte teilt sich das von Innovia (eine gemeinnützige GesmbH) geführte Job-Fit-Projekt auf. Seit einem Jahr – und somit auch seit neuestem dabei – gibt es Job-Fit für Menschen im Autismus-Spektrum. Aus diesem Anlass lud Innovia zum Tag der offenen Tür. Zur Zeit werden sechs Personen am Rennweg 7 von Innovia betreut. Das Interesse würde größer sein, nur die finanziellen Mittel stehen nicht zur Vefügung. Die Klienten bekommen eine Ausbildung im IT-Bereich und lernen, wie Radiobeiträge oder Videos geschnitten werden. Die Aufgaben werden individuell auf das Klientel maßgeschneidert. Seit einem Jahr wird die Gruppe nun betreut – man hoffe heuer zwei Personen an eine Lehrstelle vermitteln zu können, dann können zwei weitere nachrücken. Einfach ist das nicht: Es herrschen noch immer viele Vorurteile in den Köpfen der Arbeitgeber.Auch daran wird bei Job-Fit geschraubt: Um die 110 Unternehmen werden jährlich kontaktiert und von Bettina Unger in Fragen zu Arbeitskräften mit Behinderung unterstützt und informiert. Unter Job-Fit fallen ebenfalls Bereiche, die Mädchen dabei unterstützen eine Lehre zu machen – außerhalb klischeebehafteter Arbeitsrollen. Ebenfalls abgeholt werden ArbeitnehmerInnen mit Lernschwäche, die sich weiterbilden wollen. 2016 haben 111 Personen das Angebot – unter anderem auch EDV-Ausbildungen – in Anspruch genommen. Mit inbegriffen im Job-Fit-Projekt ist auch das Thema Barrierefreiheit: BeSt3 macht sich für barrierefreie und inklusive Bildungsmessen stark. Finanziell werden die Projekte vom Sozialministerium unterstützt: Jährlich fließen 526.000 Euro in Job-Fit.