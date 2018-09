Bewerbung für neuen Lehrgang an der UMIT bis 8. Oktober möglich

16.09.2018, 00:00 Uhr

Die Anmeldung für den neuen Lehrgang "Master in Business Administration" läuft noch bis Anfang Oktober.

HALL. Am 8. Oktober 2018 startet erstmals in Tirol der Master-Lehrgang Master in Business Administration (MBA) im Gesundheitswesen. Dieser wird von der fh gesundheit in Kooperation mit der UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik angeboten, ist mit einer Berufstätigkeit vereinbar und dauert vier Semester. Die Lehrveranstaltungen werden sowohl in Innsbruck als auch in Hall in Tirol stattfinden. Eine Bewerbung ist noch bis zum Lehrgangsstart möglich.