BUNDESVERSAMMLUNG DER TIROLER SCHÜTZENKOMPANIEN

29.04.2017, 20:28 Uhr

Landesüblicher Empfang und Umzug durch die Innsbrucker Altstadt mit 1.000 TeilnehmerInnenGemeinsam mit den erwarteten Ehrengästen, Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Innsbrucks Bürgermeisterin Mag. Christine Oppitz-Plörer findet am Sonntag, 30. April 2017 ab 12.15h vor dem Congress Innsbruck ein Landesüblicher Empfang mit anschließender Kranzniederlegung am Grabmal Andreas Hofers in der Hofkirche statt. Mit einem Marsch der teilnehmenden Formationen, Abordnungen und Musikkapellen durch Innsbrucks Altstadt klingt die diesjährige Bundesversammlung festlich aus.