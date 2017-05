CSD Innsbruck 2017 - Parkfest

AT

Innsbruck : Rapoldipark |

Motto: Alpenglühen für Akzeptanz - Lebe wie du liebst

Nach dem Umzug gehts beim Parkfest im Rapoldipark heiß her.

Live Acts von (We are) Diamonds, Copy & Taste, einer Show der Tiroler Drag Queen Rachel Estrella Cloud, einer Show der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz und DJ Henrik umrahmen alles.

Bei den Infoständen kann man sich informieren bei den Verkaufsständen einkaufen, bei der Kulinarischen Insel gibts wieder genug zu Essen und Getränke gibts natürlich auch reichlich.

Für die Kleinen wird die "aufblasbare Krake" des ASKÖ Tirol vor Ort sein.

Eintritt frei