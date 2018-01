Dance On 7 Dialogues (2016, ÖEA) Man Made (2017, ÖEA)

Sa. 24. März 2018, 20.15 UhrInnsbruck, Congress (Dogana)Dance On7 Dialogues (2016, ÖEA)Man Made (2017, ÖEA)7 DialoguesKünstlerische Leitung, Komposition: Matteo FargionMan MadeKonzept, Choreographie: Jan MartensMit Ty Boomershine, Frédéric Tavernini, Brit Rodemund,Christopher Roman, Jone San MartinKofinanziert durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union im Rahmen von DANCE ON, PASS ON, DREAM ON

DANCE ON ist eine Initiative der DIEHL+RITTER gUG, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.Mit zwei ganz unterschiedlichen Stücken stellt sich das Dance On Ensemble zum ersten Mal in Tirol vor. Zu den Mitgliedern gehören bekannte internationale Tänzer, Performer sowie Choreographen. 7 Dialogues sind sieben individuelle, teils sehr amüsante Porträts, die gemeinsam mit den herausragenden Künstlern wie Tim Etchells von Forced Entertainment oder dem Performance „enfant terrible“ Ivo Dimchev erarbeitet wurden.Das zweite Werk des Abends, Man Made, vereint die Tänzer in einem poetischen und teils tranceartigen Zusammenspiel. Zwei Österreich-Premieren mit Spannung, Witz und Eleganz.Informationen zum KartenvorverkaufFestivalpassIm Jubiläumsjahr können Sie einen Festivalpass in limitierter Auflage erstehen. Mit ihm erhalten Sie Zugang zu allen Veranstaltungen des Festivals. Die Platzkarten müssen Sie sich im Vorverkauf (Festivalbüro) oder an der Abendkassa besorgen.Preis: € 170,- Vollpreis | € 85,- junge Menschen unter 26 JahreNur um Festivalbüro erhältlich.Festivalbüro und KartenSchmiedgasse 5, 6060 Hall i.T.Tel: +43 5223 53808 | Fax: +43 5223 53808-80office@osterfestival.at | www.osterfestival.atKarten sind im Festivalbüro, unter www.osterfestival.at und österreichweit in allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket erhältlich.