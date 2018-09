Der heiße Sommer in Zahlen: IKB-Freibäder mit deutlichem Besucherplus

07.09.2018, 10:31 Uhr

Neuer Höchstwert – über 300.000 kühlten sich in Innsbrucks Bädern ab

Die IKB-Freibäder ziehen nach dem Rekordsommer eine erfreuliche Bilanz: Mit 306.031 Eintritten bis Ende August konnte ein neuer Höchstwert verzeichnet werden. Die Rekordsaison von 2015 mit 331.957 Badegästen dürfte jedoch nicht mehr geknackt werden. Die Schwimmbäder sind noch eine Woche bis einschließlich 16.09. geöffnet.Ein deutliches Plus verzeichnete das Tivoli mit 167.611 Eintritten, das entspricht einem Plus von über 20.000 BesucherInnen. Auch am Baggersee konnte mit 138.420 Zutritten gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 20 Prozent verzeichnet werden. „Unsere Freibäder waren die städtischen Hot-Spots im heurigen Sommer“, freut sich IKB-Vorstandsvorsitzender Helmuth Müller.„Vor allem der August zählte mit 102.701 Zutritten zu den besucherstärksten Monaten in der IKB-Geschichte“, ergänzt der für die Bäder zuständige Vorstandsdirektor Thomas Pühringer. Die IKB hat im Vorfeld wieder kräftig in den Ausbau und die Attraktivierung des Angebots investiert: Am Baggersee wurde ein neuer Holz-Liegesteg errichtet und im Tivoli eine Nichtraucherzone beim Kinderbecken, eine neue Beschattung für den Kinderspielplatz und neue Schwimmleinen für Wettkämpfe angeschafft.Die Hallenbäder Amraser Straße, Höttinger Au starteten bereits in die neue Saison. Das Hallenbad Olympisches Dorf und das räumlich erweiterte Dampfbad Salurner Straße sind ab 8. September wieder geöffnet. Über 800.000 Gäste nutzen jährlich das Bäderangebot der IKB. Die aktuellen Öffnungszeiten und Preise gibt es unter www.ikb.at/baeder