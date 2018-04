Der Lehrling des Monats für Jänner 2018 steht fest

27.04.2018, 13:38 Uhr

Maximilian Abolis wird Lehrling des Monats Jänner 2018. Um Lehrling des Monats zu werden, muss man besondere Leistungen erbringen.

Der Lehrling des Monats Jänner kommt von der KFZ Brunner GmbH

Auszeichnung für besondere Leistungen in der Lehre und Engagement für die Gesellschaft

Weitere Informationen

TIROL. Der Lehrling des Monats Jänner 2018 heißtund kommt aus Fritzens. Der Lehrling bekam den Preis von ArbeitslandesrätinMaximilian Abolis ist im vierten Lehrjahr bei derin Mils. Hier macht er seine Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker. Bei einem Betriebsbesuch überreichte Arbeitslandesrätin Beate Palfrader dem Lehrling die Auszeichnung. „Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich im Rahmen der Lehrlingsauszeichnung des Landes Tirol so tüchtige junge Leute wie Maximilian Abolis kennenlernen darf.", so Beate Palfrader. Mit dieser Auszeichnung sollen die besten Lehrlinge vor den Vorhang geholt werden.Mit dieser Auszeichnung wird einerseits die besondere Leistung der Lehrlinge gewürdigt. Neben ausgezeichneten Noten werden auch Social Kills wie Verlässlichkeit, Kollegialität, Pünktlichkeit und Fleiß für die Wahl des Lehrlings des Monats herangezogen. Andererseits wird auch das Engagement für die Gesellschaft bewertet. So hat Maximilian Abolis zusätzlich die Ausbildung „Sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen“, dem Grundlehrgang an der Landesfeuerwehrschule, dem Rot-Kreuz-Kurs „Erste Hilfe“ und der Veranstaltung „LAP-Vorbereitung KFZ-Techniker“ abgeschlossen. 2017 erhielt er die Begabtenförderung des Landes Tirol. Zusätzlich ist er in vielen lokalen Vereinen wie der Rettenberger Schützenkompanie oder der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.Link zum Landes-Kurzfilm über die Auszeichnung "Lehrling des Monats Jänner 2018": https://www.youtube.com/watch?v=-eyZ3nde4ww Noch bis zum 30. April kann abgestimmt werden: Tirol sucht den Lehrling des Jahres - jetzt abstimmen