Die Gewinner des Reisefoto-Wettbewerbs sind gekürt

20.09.2018, 16:08 Uhr

Ein drittes Mal hat die Jury die drei Gewinner des Reisefoto-Wettbewerbs im Innsbrucker Einkaufszentrum west gekürt, die Online-User von meinbezirk.at den Publikumsiebling – gesucht war das schönste Urlaubsbild.

Die glücklichen Gewinner sind...

In der Reisefoto-Ausstellung im EKZ west gab es viel zu bestaunen: Im Juni und Juli erwarteten die Besucher des Einkaufszentrums tolle Eindrücke von Tiroler Hobbyfotografen. Jeder hatte die Möglichkeit mit einem Bild Teil der Ausstellung zu sein, schlussendlich kürte die Jury die 3 besten Bilder. Zusätzlich wurde von den Nutzern der meinbezirk.at-Plattform ein Publikumsliebling ausgewählt.Die Gewinner stehen fest: Den 1.Platz machte Christoph Clemens, der 2. Platz ging an Burghard Humml und der 3.Platz an Jonas Marseiler. Die Bezirksblätter-Gewinnerin mit den meisten Online-Votes ist Laura Kogler. Die glücklichen Gewinner können sich über EKZ-Gutscheine im Wert von insgesamt 900€ freuen.Unter den Teilnehmern des Online-Votings wurden zusätzlich drei Gewinner verlost, denen ebenfalls EKZ-Gutscheine im Wert von insgesamt 90€ zugeschickt werden.