Die Gewitter-Saison ist eröffnet

24.04.2018, 10:43 Uhr

In Tirol gab es gestern die ersten Gewitter mit Sturmböen. Es bleibt weiterhin überdurchschnittlich warm.

April könnte der wärmste seit Messbeginn werden

Gewitter und Sturmböen



Der April 2018 war schon bis jetzt überdurchschnittlich warm. Die Temperaturen entsprachen weitgehendst denen eines durchschnittlichen Mais. „Derzeit beträgt die Temperaturabweichung landesweit etwa +5 Grad, der bisherige Spitzenreiter anno 2007 schloss um 3,7 Grad zu warm ab", so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei Ubimet. Der kommende Donnerstag und Freitag werden voraussichtlich etwas kühler. Am Wochenende zeichnen sich - aus heutiger Sicht - jedoch wieder deutlich überdurchschnittliche Temperaturen ab.Die vergangene Tage waren überdurchschnittlich warm. Am Montag kündigte sich eine Kaltfront an und die Luftschichtung wurde labiler und es kam zu Schauern und Gewittern. Österreichweit kam es zu 25.013 Blitzentladungen. Im Zuge der Gewitter kam es auch zu starken Sturmböen. In Innsbruck wurden Böen von 72km/ gemessen.