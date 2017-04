Die Kabarettszene wird abgestaubt

27.04.2017, 12:20 Uhr

"Hoch hinaus" – unter diesem Motto steht das 1. Kabarettfestival Tirols: Bewerben kann sich jeder, der in Nord- oder Osttirol lebt.



Aus dem Tiefschlaf geweckt



Faktenbox

TIROL. "Konkurrenz belebt das Geschäft" – unter diesem Gesichtspunkt wollen die Organisatoren des 1. Kabarettfestivals "frisch & fröhlich" Schwung in die etwas verstaubte Tiroler Kabarettwelt bringen.Die OrganisatorInnen Markus Koschuh (Kabarettist), Florian Warum (Verein SchwindelFREI) und Priska Terán (Theater Verband Tirol) sind sich sicher, dass es in Nord- und Osttirol genug Talente gibt, die nur auf eine Möglichkeit warten sich vorstellen zu können. Bewerben kann sich jede und jeder, die/der in Tirol wohnhaft ist. Besonders Frauen möchte man animieren mitzumachen, da die Szene zu "männerdominiert" sei. "Wir wollen keine plumpen Witzeerzähler und kein Comedy-Festival. Beim Kabarett geht es darum kritisch zu sein", so Koschuh.Priska Terán vom Theaterverband freut sich über diese Initiative besonders: "Im Verband war das Kabarett bisher im Tiefschlaf. Jetzt regt sich was." Um mitmachen zu können, braucht es ein 10-12-minütiges Video, welches bis zum 21. Juni eingereicht werden kann. Aus den Einreichungen werden zirka acht TeilnehmerInnen ausgewählt, die zum Kabarettfestival am 22. September im Tux Center im Zillertal vor einer Fachjury auftreten werden. Der Hauptpreis – Auftritte im Komma (Wörgl) und im Treibhaus (Innsbruck) – werden durch zahlreiche Sachpreise ergänzt. Unter anderem sind Tandemflüge, geführte Mountainbiketouren oder eine geführte Bergtour auf den Olperer mit Bergsteigerlegende Peter Habeler zu gewinnen.Neben dem Ziel neue Talente zu entdecken, will man den ausgewählten Finalisten auch die Möglichkeit zur Vernetzung bieten. Deshalb wird den TeilnehmerInnen im Tuxer Chaletdorf "anno dazumal" ein kostenloser Aufenthalt ermöglicht, um den Austausch untereinander zu fördern.Einreichfrist: 21. Juni 2017 (frischundfroehlich@theaterverbandtirol.at)Maximallänge: 10 MinutenKabarettfestival: 22. September, Tux Center (Lanersbach), am 23. September präsentiert Markus Koschuh sein neues ProgrammInfos: www.schwindelfrei.at