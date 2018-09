Die Stadtbibliothek zieht in die neue Heimat

14.09.2018, 16:47 Uhr

Am 09.11.18 öffnet die Stadtbibliothek in Innsbruck wieder ihre Tore und zwar in der Amraser Straße 2. Doch bevor es soweit ist, können Freiwillige bereits einen ersten Blick in das neue Zuhause werfen, indem sie sich am „Bücherumzug“ beteiligen.

„Machen Sie mit!“

Am Samstag sind BücherliebhaberInnen herzlich dazu eingeladen mit SchriftstellerInnen und BibliothekarInnen den Umzug mitzugestalten. Ab 15 Uhr werden die Bücher in der Colingasse eingepackt und ins Pema 2-Gebäude in der Amraser Straße 2 getragen.Kulturstadträtin Mag.a Uschi Schwarzl und Vizebürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer freuen sich auf den Umzug: „Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem Ereignis durch Innsbrucks Innenstadt herzlich eingeladen. Sie können dabei auch einen ersten Blick in die neue Stadtbibliothek werden. Machen Sie mit!“Treffpunkt ist die Stadtbücherei (Colingasse 5a), am Samstag, den 15.09.18, um 15 Uhr.Der „Bücherumzug“ wird von den SchriftstellerInnen C. H. Huber, Joe Fischler, Barbara Hundegger, Carolina Schutti, Gerda Walton und Lina Hofstätter begleitet und von Markus Koschuh (Kabarettist und Autor) moderiert.