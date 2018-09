Er ist wieder da! - Der Altweibersommer

07.09.2018, 10:25 Uhr

Der Altweibersommer ist eine warme Phase von Mitte September bis Anfang Oktober, die in etwa alle sechs Jahre auftritt.

Was ist ein Altweibersommer?

Woher kommt die Bezeichnung "Altweibersommer"?

In den kommenden Tagen hat sich in Tirol ein-Wetter angesagt. Es ist stellenweise mit Temperaturen bis zu 30 Grad zu rechnen.Manchmal kommt es nach dem Sommer - häufig zwischen Mitte September und Anfang Oktober - zu einer längeren Phase mit sehr schönem Wetter. Diese schönen Tage werden als Altweibersommer bezeichnet. Für dieses Wetterphänomen ist ein stabiles Hochdruckgebiet über Osteuropa. Dieses bring trockene Luft nach Mitteleuropa. In dieser warmen und trockenen Zeit ist die Fernsicht meist besonders gut, die Bäume verfärben sich schneller und werfen früher ihre Blätter ab. Häufig wird der Altweibersommer als fünfte Jahreszeit bezeichnet.Für die Herkunft des Begriffs Altweibersommer. Die einen sagen, er kommt von den Spinnfäden von Baldachinspinnen, die an Sträuchern, Bäumen und Büschen hängen bleiben. Diese würden an das Haar von alten Frauen erinnern. Auch ein anderer Satz bezieht sich auf diese Spinnfäden der Baldachinspinnen. Er besagt, dass der Ausdruck aus dem Althochdeutschen kommt. Damals bedeutete der Begriff "Weiben" das Knüpfen von Spinnweben. Eine andere Theorie besagt, dass diese Bezeichnung aus einer Zeit stammt, in man das Jahr in Sommer- und Winterhälfte einteilte. Damals bezeichnete man die warme Zeit im Frühling als "Jungen Weibersommer" und die warme Zeit im Herbst als "alten Weibersommer".

