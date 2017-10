Feuershow des Circo FantazzTico · Kinder- und Jugendzirkus · Aus Costa Rica

Der Kinder- und Jugendzirkus “Circo FantazzTico“ aus Costa Rica macht auf seiner Europatournee Halt in Innsbruck und wird gleich zwei Auftritte im Treibhaus Innsbruck geben.*Am Donnerstag, den 12.10.2017 um 20:30 Uhr wird das Zirkus-Theaterstück "Der Hexentanz“ mit musikalischer Begleitung vom “FantazzTico Ensemble“ aufgeführt [VVK 12 € / AK 15 €]und*Am Freitag, den 13.10.2017 um 19 Uhr gibt es eine Feuershow draußen im Hof vor dem Treibhaus [Eintritt frei. Freiwillige Spende]

"Der Hexentanz“12.10.2017 20:30 Uhr Treibhaus InnsbruckDas Zirkus-Theaterstück zeigt die bekannte Kindergeschichte "Der Hexentanz" aus Costa Rica nach Carmen Lyra. Diese handelt von einem Holzfäller, der tief im Wald Bekanntschaft mit einer fröhlichen Gruppe Hexen macht. Spontan trägt der Holzfäller zu ihren Liedern eine geniale neue Strophe bei und wird mit Freuden von den Hexen in ihren Kreis aufgenommen und belohnt. Als einige Tage später sein von Missgunst und Neid geplagter Nachbar dasselbe versucht, endet das in einer Katastrophe.Carmen Lyra war eine bekannte costa-ricanische Schriftstellerin und Pädagogin. Ihre Kindergeschichte "Der Hexentanz" (auf Spanisch: „Baile de brujas“) aus dem Jahr 1920 weist eine grandiose Symbolik von den weisen Frauen, sozialer Gerechtigkeit und der Kritik an dem düsteren Fundamentalismus des Mittelalters auf. Sie kombiniert das Ganze mit viel Humor und einer starken, bildlichen Sprache. Die Reime des Hexenliedes sind in Costa Rica bis ins letzte Dorf bei den Kindern sehr bekannt und beliebt. Carmen Lyra führte als erste die Montessori – Schulen in Costa Rica ein. Sie wurde wegen ihrer aufklärerischen, pädagogischen und politischen Aktivitäten und Publikationen 1948 in die Verbannung nach Mexiko geschickt, wo sie 1949 im 61. Lebensjahr starb.Das zirkuspädagogische Sozialprojekt "Circo FantazzTico" des Vereins "Asociación Vida Nueva", hat sich der Präventivarbeit mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in der Region Pérez Zeledón in Costa Rica verschrieben und bietet in den ärmsten Vierteln der Provinhauptstadt San Isidro de El General zukunftsorientierte Freizeitgestaltung in einem geschützten Rahmen. Das Projekt soll den Kindern neben körperlichen Fertigkeiten auch soziale Kompetenzen vermitteln und sie auf Ihrem Weg in eine bessere Normalität begleiten. Insgesamt werden mittlerweile rund 400 Kinder und Jugendliche betreut.Die Zirkuskunst des "Circo FantazzTico" bietet Akrobatik, Jonglage, Clownage und vieles mehr! Besonders begabte und fleißige Jugendliche haben alle zwei Jahre die Möglichkeit mit dem "Circo FantazzTico" auf Tournee zu gehen und somit für ihre Leistungen belohnt zu werden und positive Erfahrungen zu sammeln. Bisher waren die jungen Artisten schon in Zentral- und Südamerika sowie in Europa. Für sie ist der "Circo FantazzTico" ihr Ausweg, ihre Möglichkeit aus ihrem Leben etwas zu machen, ihrer Jugend einen Sinn zu geben, etwas mehr von der Welt zu sehen als die meisten anderen Jugendlichen San Isidros und durch Training und harte Arbeit Fähigkeiten zu entwickeln, von denen sie unter Umständen später leben können.Das “FantazzTico Ensemble“, das den "Circo FantazzTico" auf seiner Tournee begleitet, sind Musikerinnen und Musiker aus den Ländern Mexiko, Costa Rica, Deutschland und Österreich. Zusammengekommen sind sie durch die Leidenschaft zur Musik, nach dem sie sich in dem sozialen Projekt “Circo FantazzTico“ in Costa Rica kennengelernt hatten. Im Projekt begleiten sie das aktuelle Stück „Der Hexentanz“ mit eigen komponierter Musik. In ihren Konzerten spielen sie Stücke lateinamerikanischer Genres wie Cubano, Bossa Nova, Trova, Folklor, Cumbia und Bachata. So bunt wie die Zusammenstellung des Ensembles, ist auch ihre Musik und wir freuen uns darauf diese Mischung mit Euch zu teilen!Unterstützen Sie das Projekt, nehmen Sie für einen guten Zweck teil und lassen Sie sich von beeindruckenden Zirkuskünsten und lateinamerikanischen Klängen verzaubern.Vorverkauf 12 €Abendkasse 15 €Dauer der Vorstellung: 80 Minuten ohne Pause, empfohlen für alle ab 6 JahrenTickets gibts unter https://www.treibhaus.at/karten/2017/10/12/7609-ci... Die Vorverkaufskarte gilt am Veranstaltungstag als IVB Tageskarte inkl. Nightliner!Link zur Facebook-Veranstaltung am 12.10.: https://www.facebook.com/events/179340092624250/ ************************************************************"Circo FantazzTico" im Facebook: https://www.facebook.com/circo.fantazztico/ Mehr Infos zum Projekt und weitere Tourneedaten: http://www.vida-nueva.co.cr/