Feuerteufel gefasst? Festnahme nach Brand in Kranebitten

28.04.2018, 10:01 Uhr

Cobra-Beamte sollen in einem Wohnblock in der Kranebitter Allee eine Verdächtige Festgenommen haben.

100 Mann im Einsatz

Es war wohl Brandstiftung! In der Nacht auf Freitag gerieten in Innsbruck/Kranebitten zwei Stadl in Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nun soll es in diesem Zusammenhang eine Festnahme gegeben haben. Gestern Abend soll im Zusammenhang mit dem mBrand eine Frau in der Kranebitter Allee festgenommen worden sein. Eine offizielle Bestätigung durch das Landeskriminalamt steht noch aus.Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hötting, Wilten, Amras und Völs standen mit insgesamt ca. 100 Mann im Einsatz. Sie konnten das Feuer zwar nach gut einer Stunde Löscharbeit eindämmen, mussten den Einsatz jedoch aufgrund immer wieder aufflammender Glutnester bis in den Tag hinein fortführen.