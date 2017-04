Frost sorgt für Ernteausfälle

26.04.2017, 08:00 Uhr

Viele Blüten sind aufgrund der Kälte erfroren. Die Ernte wird heuer wohl magerer als sonst ausfallen.

STUBAI/WIPPTAL. Die Sonne strahlt, die Blüten stehen in voller Pracht, die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad – es ist noch nicht allzu lange her, dass der Frühling in Tirol mit voller Kraft Einzug nahm. Doch dann die Kehrtwende: Temperaturen im Minusbereich, Windböen und Schneefall. Wer besonders unter diesen Wetterkapriolen gelitten hat, sind die Obstbauern im Gebiet. Sie erwarten für dieses Jahr Ernteausfälle beim Obst.

Minustemperaturen

Auch Kirsche betroffen

Zweites Jahr in Folge

Franz und Victoria Hörtnagl aus Navis haben zahlreiche Obstbäume, aus denen sie Schnaps und Likör herstellen. Zwetschke, Birne oder Äpfel – der Obstgarten der Familie ist reich bestückt. Durch die warmen Temperaturen standen die Bäume schon in vollster Blütenpracht. Am Anfang der letzten Woche, wo sich die Temperaturen noch knapp über null Grad bewegten, hielten sich die Bäume noch gut. Aber dann kam die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Franz Hörtnagl: "In dieser Nacht hat es Temperaturen von bis zu minus acht Grad gehabt. Die Zwetschkenblüten haben das nicht ausgehalten – da gibt es keine Hoffnung mehr." Die Zwetschkenblüten hat es also besonders hart getroffen. Auch die Birnenblüten sind teilweise vom Frost getroffen worden, doch hier könnten sich laut Hörtnagl einige Blüten noch erholen, wie auch bei der Apfelblüte.Martin Salchner ist Landwirt und lebt in Mieders. Um seinen Hof herum hat er einige Obstbäume. Die frostigen Temperaturen in der vergangenen Woche haben auch seinen Bäumen schwer zu schaffen gemacht. Martin Salchner: "Besonders die Zwetschke und die Kirsche standen schon in voller Blüte. Da wird dieses Jahr wohl nicht mehr viel herausschauen." Möglicherweise schafft der Baum es noch, einige Nachblüten zu bekommen, so Salchner weiter. Neben Zwetschke und Kirsche hat es auch Birne, Marille und Apfel getroffen.Bereits das zweite Jahr in Folge spielt sich ein ähnliches Szenario ab: Ein starker und ungewöhnlich warmer Frühlingsbeginn, der die Bäume stark ausschlagen ließ, gefolgt von ein oder zwei Nächten mit eisigen Temperaturen, die die Blüte wieder zunichte machten. Franz Hörtnagl sagt: "Es ist einfach sehr schade zu sehen, wie viele Blüten da gewesen wären, die dann vom Frost zerstört werden."