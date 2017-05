Frostgefahr in der Nacht auf Dienstag und Mittwoch

08.05.2017, 10:37 Uhr

In der Nacht auf Dienstag zieht erneut polare Kaltluft nach Tirol. Starke Regenfälle begleiten die Kaltfront.

Kaltfront Xander - Dienstag und Mittwoch

Eisheilige ab Donnerstag

TIROL. In der Nacht auf Dienstag bringt Tief Xander wieder kalte Polarluft nach Tirol. Die Temperaturen und die Schneefallgrenze sinken. Gleichzeitig kommt es zu starken Regenfällen. Das Wetter beruhigt sich im Laufe des Dienstags wieder. Allerdings besteht auch in der Nacht auf Mittwoch zum Teil noch Frostgefahr.In der Nacht auf Dienstag regnet es vor allem im Tiroler Unterland. Die Schneefallsgrenze sinkt gebietsweise auf bis zu 1.400 Metern. Auch am Dienstag bleibt es zunächst regnerisch. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter wieder. Es bleibt aber kalt. So ist in der Nacht auf Mittwoch noch mit Frost zu rechnen. Die Wolken werden weniger und der Wind lässt nach. In windgeschützten Beckenlagen besteht wieder Frostgefahr. Die Tiefstwerte liegen hier meist zwischen -3 und +3 Grad.Mit Donnerstag kommen die Eisheiligen nach Tirol. Allerdings wird es deutlich wärmer und es besteht keine Frostgefahr mehr. Das Wetter wird voraussichtlich wechselhaft aber warm. Die Nachmittagstemperaturen liegen meist bei frühsommerlichen 20 bis 26 Grad.