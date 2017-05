AT

In Zusammenarbeit mit dem LMC-Vienna ist es uns gelungen, dass die Vorstellung der Kandidaten und Vorwahl zum Mr. Leather Austria 2017 auch in Innsbruck halt macht.

Raus aus dem Alltag und rein in die Fetischklamotten

Jeder Fetisch erlaubt, ausgenommen naked

Eintritt frei