Gefährlicher Gehweg auf Hungerburg

26.07.2017, 16:48 Uhr

Beim Gehweg auf die Hungerburg sieht die SPÖ Verbesserungspotential

Es braucht Verbesserungen

Im Bereich der Höhenstraße zwischen Höttinger Steinbruch und Hungerburg fehlt ein durchgehender Gehweg – der Fußweg Riegelsteig ist seit Längerem gesperrt. FußgängerInnen müssen daher für die beiden letzten Kurven unterhalb der Hungerburg auf die enge und unbeleuchtete Fahrbahn ausweichen. Gemeinderätin Ruth Blaser (SPÖ) will die Möglichkeit einer sicheren Alternative prüfen lassen.„In den beiden letzten Haarnadelkurven vor der Hungerburg kommt es regelmäßig zu gefährlichen Begegnungen zwischen FußgängerInnen und dem Auto- beziehungsweise Busverkehr, besonders in der Dunkelheit“, erklärt Blaser, selbst Anrainerin und mit vielen Menschen, die auf der Hungerburg wohnen, im Gespräch.Zwar führt der Fußweg Riegelsteig oberhalb der Höhenstraße 66 über den Klettergarten östlich Richtung Hungerburg, allerdings ist diese Verbindung wegen Steinschlaggefahr gesperrt. „Abgesehen davon ist er – wenn überhaupt – nur Ortsansässigen bekannt. Was kaum verwundert, da er weder ausgeschildert noch beleuchtet ist. Hier gilt es, im Interesse der Sicherheit Verbesserungen zu entwickeln“, so Blaser abschließend.